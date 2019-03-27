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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bakan Bekir Pakdemirli: - "İzmir, Binali Yıldırım trenini kaçırmıştır, inşallah bu sefer son vagondan da olsa Nihat Zeybekci'nin trenine atlayacak"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir, Binali Yıldırım trenini kaçırmıştır, inşallah bu sefer son vagondan da olsa Nihat Zeybekci'nin trenine atlayacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında Narlıdere ilçesini ziyaret etti. Burada Cumhur İttifakı'nın MHP'li başkan adayı Süleyman Kocabıyık, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Pakdemirli, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu.

Pakdemirli, uğradığı bir fırında vatandaşlara ve basın mensuplarına pide ikram etti.

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Güzelbahçe ilçesine geçen Pakdemirli, Cumhur İttifakı adayı Burcu Dereci'nin seçim ofisinde partililere hitap etti.

Pakdemirli, Türkiye'de büyük bir beka problemi olduğunun altını çizerek, "Dertli bir coğrafyadayız. Aşağımızda Kürdistan kurulmaya çalışılıyor. Bizi paçamızdan aşağıya çekenler var." dedi.

Pakdemirli, partililerin son gün, son dakikaya kadar seçim çalışmalarına devam etmelerini isteyerek, özellikle kadın kolları üyelerinin tüm evleri ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekci için destek isteyen Pakdemirli, "Şehri nasıl idare edebileceğini, parayı nasıl idare edebileceğini biliyor. Bundan da öte insana nasıl dokunacağını biliyor. İzmir Binali Yıldırım trenini kaçırmıştır, inşallah bu sefer son vagondan da olsa Nihat Zeybekci'nin trenine atlayacak." diye konuştu.

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Bekir Pakderimli Güzelbahçe Narlıdere tarım ve orman bakanı

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