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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayret

İZMİR HABERLERİ  | 30.10.2020 21:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz."


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Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
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