Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayret
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayret
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz."