Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayret