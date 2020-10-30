Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur