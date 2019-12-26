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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları) Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları) Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor."
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26.12.2019 11:13 |
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları) Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor."
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