HABER
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."


Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Feyzioğlu: Yapılan işin filanca siyasi partiye yarayıp yaramadığı değil bu milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyorFeyzioğlu: Yapılan işin filanca siyasi partiye yarayıp yaramadığı değil bu milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyor
Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirginOkulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
örtü yangını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.