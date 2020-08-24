Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığ