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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığ

ADANA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir."


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Burçinin Eczanesi
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Çukurova Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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