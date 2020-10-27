Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mersin'deki orman yangını) Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebilece