Geri
Dön
-
Haberler
-
HABER
-
diger
-
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı"
08.08.2021 21:20 |
Son Güncelleme:
TAKİP ET
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı"