Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Taylan YILDIRIM- Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) Bakan Pakdemirli'den kayınpederine son görev İZMİR'de, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vefat eden kayınpederi 80 yaşındaki Sedat Özyavuzgil, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'deki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil'in cenazesi, gece tutuludğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morgundan bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne götürüldü. Bakan Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ve kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgil, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Aileyi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda kişi yalnız bırakmadı. Sedat Özyavuzgil'in cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazdan sonra toprağa verilmek üzere Çeşme Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir'in Küçükyalı semtinde, Mithatpaşa Caddesi Numara 736'daki Sahil Apartmanı'nın deniz tarafından, taziyeleri kabul edeceği belirtildi.

