Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufeli Barajı devreye girdiği zaman senelik 300 milyon dolar doğal gazdan tasarruf edeceğiz." dedi. Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı'nın yerden 275 metre yükseklikte olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Dünyanın üçüncü ya da dördüncü en yüksek barajı, Türkiye'nin de en yüksek barajı. 550 megavatlık bir gücü olacak. Yusufeli Barajı devreye girdiği zaman senelik 300 milyon dolar doğal gazdan tasarruf edeceğiz. Haziran 2021'de bu baraj devreye girecek. Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega proje üretiliyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, öngörüsü ve vizyonu sayesinde yapılan işlerden bir tanesi." dedi. Türkiye'de hayata geçirilen mega projelere işaret eden Pakdemirli, "Bunlardan Türkiye'de onlarca, yüzlerce var. Dünyanın en büyük havalimanı, boğazın altından, denizin altından geçilmesi, bu ve bunun gibi onlarca proje var. Bunların hepsi belgesellik mühendislik harikası projeler." değerlendirmesinde bulundu.

Yusufeli Barajı'nda dağ oyularak ulaşım tünelleri açıldığını anlatan Pakdemirli, yakın zamanda barajın ekonomiye kazandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Yeniden yerleşimlerde vatandaşların tereddüt yaşayabildiğini belirten Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti: "Ilısu örneğine bakacak olursak, Hasankeyf ilçesinden çok daha güzel bir ilçe yapıldı. Evleriyle, çarşısıyla, yeniden yerleşimiyle düzeniyle hakikaten çok güzel oldu. Yusufeli'nde aynen o şekilde. Devlet vatandaşına yeniden yerleşim yeri yapıyorsa konforu en maksimum düzeye getirecek şekilde yapıyor ve tamamlıyor." -"Geçen yıldan yüzde 50 daha fazla" Gazetecilerin Kurban Bayramı öncesi hayvan sayısına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Pakdemirli, "Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş kesilmiş. Bu yıl ise hazırlığımız 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş. Yani Türkiye geçen yıl kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla hayvan hazırlamış durumda. Kesimlerden yaklaşık 300 bin ton et bekliyoruz. Et fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemiyoruz." dedi.

Pakdemirli, vatandaşların kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla geliştirilen HaySag mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini önerdi. Bakan Pakdemirli, "Uygulamaya hayvanın küpe numarasını yazarak, nerede doğmuş, kaç yaşında, hangi aşıları olmuş, annesi kim, babası kime kadar hayvanın şeceresini öğrenme şansı var. Özellikle hayvan sağlığı takibi acısından bu son derece önemli." diye konuştu. İller arası sevkiyatlar ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını da kaydeden Pakdemirli, şunları kaydetti: "Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız hayvan pazarlarından kurbanlarını alsınlar, ibadetlerini yapsınlar ondan sonra kesimlerini gerçekleştirsinler. Kesimler konusunda da görevli veteriner eşliğinde mezbahanelerimiz hayvan sahiplerimizin, vatandaşlarımızın emrine amade. Bunların mümkün mertebe hep mezbahalarda kesilmesini biz arzu ediyoruz. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı da vatandaşlarımızın kutluyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle inşallah nice bayramlar geçirsinler." Pakdemirli daha sonra yapımı devam eden, Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelere Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

- Bakan Bekir Pakdemirli: - "Yusufeli Barajı devreye girdiği zaman senelik 300 milyon dolar doğal gazdan tasarruf edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de