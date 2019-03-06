Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin vesayet odaklarına teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.

Teşkilat mensuplarına seslenen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var. Bunu da Ege'nin insanı iyi anlar. Anlatılırsa, iyi anlar. O yüzden teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu görevlerin içerisinde işte en başta Kadın Kollarımız tek tek kapı kapı dolaşacaklar çünkü kadınlarımıza her kapı açılıyor. Tek tek kapı kapı çalacağız. Diyeceğiz ki 'Hadi dostum, hadi arkadaşım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu milletin meselesidir. Bu ülkemizin geleceğinin meselesidir. Bu çocuklarımızın geleceğinin meseledir' deyip, bize oy vermeyenleri de ikna edeceğiz. Yani bu seçim iki eksende geçiyor. Vesayet odaklarından Türkiye'yi uzaklaştırmamız lazım."