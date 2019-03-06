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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çanakkale'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Bakan Bekir Pakdemirli, Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen "Kale-i Sultaniye Çanakkale" isimli programa katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen "Kale-i Sultaniye Çanakkale" isimli programa katıldı.

Pakdemirli, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Kale-i Sultaniye Çanakkale" isimli programda yaptığı konuşmada, yerel seçim süreci kapsamında Çanakkale'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çanakkale'yi çok sevdiğini ve kendisinin İzmirli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, seçim sürecinde herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesince kendisine yapılan davete seve seve katıldığını kaydeden Pakdemirli, sendikanın önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Fikir hürriyeti tamam, bunun sonuna kadar gidelim. Sivil toplumun gelişmesi lazım. Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen bunların hepsi, hakikaten sonuna kadar gitmemiz gereken yerler ama Eğitim Bir-Sen'in en önemli görevi bir defa iyi nesiller yetiştirmek. Vatanını milletini bilen, tarihiyle kopmamış, tarihinden utanmayan ama yanlışlarından ders alan ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmemiz lazım."

Pakdemirli'nin konuşmasının ardından programa geçildi.

Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Can, Memur-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ile sendika üyeleri katıldı.

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