YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.07.2020 00:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya soğutma faaliyetlerine geçmek."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çanakkale Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:45
Öğle
13:24
İkindi
17:22
Akşam
20:53
Yatsı
22:39

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Ebru Bal Eczanesi
Merkez
Ertuğrul 17 Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Biga Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Biga Belediyesi ’Adapark’ projesini başlattı

Biga Belediyesi ’Adapark’ projesini başlattı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.