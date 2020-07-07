Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya soğutma faaliyetlerine geçmek."