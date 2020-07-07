Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya