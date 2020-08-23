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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."

ANKARA HABERLERİ  | 23.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."


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Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:30
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Atakan Eczanesi
Cankaya
Ayşen Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Deva Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
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