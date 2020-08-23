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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."
ANKARA
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23.08.2020 16:39 |
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az."