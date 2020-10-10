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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesapların

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesapların

HATAY HABERLERİ  | 10.10.2020 19:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız . Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı."


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