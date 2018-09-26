Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bergama ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği, süt işleme tesisi ile seralarda inceleme yaptı.

Pakdemirli, Süt Kardeşler Çiftliği ve Süt İşleme Tesisleri'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğini gezdi, bir buzağıya süt içirdi, tesisler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Agrobay Seracılık'a ait seralarda incelemede bulunan Pakdemirli, şeker domates hasadı ve üretimiyle ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bugün helikopterle İzmir çevresinde yanan orman arazilerindeki fidan dikim çalışmalarını inceleyeceğini, Bergama'ya gelirken Çandarlı'da yerleşim yerine yakın bir makilik alanında çıkan yangınla ilgili de bilgi aldığını, yangının kontrol altında olduğunu, hızlı şekilde söndürülmesi için çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

Bir gazetecinin, annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemali Çetin'in dün Manisa’da geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık durumlarıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Pakdemirli, "Şükür herhangi bir şey yok, annemde yumuşak doku zedelenmesi var, kolu askıda, 3-4 gün içinde askısı çıkacak. Dayımın da ufak bir çatlak var kaburgalarında. O da kısa zaman içinde inşallah iyileşecek. Araba pert olmuş. Ben fotoğrafları görünce çok korktum, şükür Allah'a birşey yok." diye konuştu.

İnceleme yaptıkları seraların tarım ürünleri ihracatı konusunda çok profesyonel olduğunu, bu tip tesislere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Bekir Pakdemirli, "Burası jeotermalle ısınan bir yer. Son derece faydalı, cirosuyla, ürün kalitesiyle, sürekli müşterisiyle herkese tavsiye etmemiz gereken bir yer." dedi.

