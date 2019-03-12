Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kars'ta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Taksim'de yaşanan olayı ben de kınıyorum. Hakikaten bu işlerde artık vazgeçmemiz lazım. Bu millet, bu bayrağı için, bu ezanı için kendini şehit etti. Buna saygısızlığa ben tahammül edemiyorum." dedi.

Bazı programlara katılmak için Kars'a gelen Pakdemirli'yi Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı.

Karşılamanın ardından Bakan Pakdemirli, Kazım Paşa Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 98. kabul yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Rabbim bu ülkede bayrağımızı indirmesin. Ezanlarımızı susturmasın." ifadesini kullandı.

"Bizim bir ve birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok." diyen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bir de inanca saygılı olmaya ihtiyacımız var. Taksim'de yaşanan olayı ben de kınıyorum. Hakikaten bu işlerde artık vazgeçmemiz lazım. Bu millet, bu bayrağı için, bu ezanı için kendini şehit etti. Buna saygısızlığa ben tahammül edemiyorum. Bir kesim için bu değerler çok şey ifade etmiyor olabilir. Ama diğer kesim için bunlara saygılı olmayı öğrenmemiz lazım."