Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kütahya'da

"Şimdi önümüzde yeni bir seçim var, yerel seçimler ama yerel seçimlerdeki başarı veya başarısızlık genel seçimlerle ilgili istek ve talebi tetikleyecek durumda. Yani AK Parti sizin geçen seçimlerde vermiş olduğunuz oylardan daha az alacak olursa, muhalefet de gelecek başınızda boza pişirecek. Diyecek ki 'Hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim.' Bu millet seçimlerden bıktı, koalisyonlardan bıktı. Çok istikrarlı dediğimiz 16-17 yıllık dönemde bile 13 seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Referanduma gittik. Parti kapatma davası çıktı. Cumhurbaşkanını seçtirmemeye çalıştılar. MİT olayları oldu, 17-25 yargı darbesi oldu, darbe girişimi oldu. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman, Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de sürekli olarak birileri istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor ve Türkiye sürekli olarak buna maruz bırakılmak isteniyor. Bu anlamda sizler de her zaman demokrasinin, AK Parti'nin yanında oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum."

Pakdemirli, bu desteğin sürmesi gerektiğini anlattı.

Günde 18 saat çalıştıklarını ve bundan erinmediklerini dile getiren Pakdemirli, "Bu hafta bir gün bile Ankara'da olmayacağım, sahadayım. Bundan son derece de memnuniyet duyuyorum. 81 ilin 81'ini de tamamlamak üzereyim 8 ayda ama bir yandan da Ankara'da oturup sizlere hizmet edecek projeler yapmamız lazım. Yani kafamız dinç bir şekilde buranın projelerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Altıntaş'ta da bulunan TOKİ konutlarının AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını hatırlattı.

AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Her ile gidiyorum, her ilde de şöyle yaptığımız yatırımları alt alta koyuyorum, sayılamayacak kadar. Bazen yapmış olduğumuz yatırımları anlatırken, sayarken insanlar sıkılıyor kaçıyor. Bazen de yarıda kesiyorum. 'Daha sayayım mı?' diyorum. 'Say' demiyorlarsa 'Tamam.' diyorum, bu kadar yeter. 16 yılda AK Parti çok büyük eserler koydu. Türkiye'de eser siyaseti yapan tek bir parti var ama en başta tabii vatandaşını düşünen, onun derdiyle dertlenen, ona hizmet götürmeye çalışan başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var."