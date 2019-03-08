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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kütahya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Bakan Bekir Pakdemirli: "16 yılda AK Parti çok büyük eserler koydu. Türkiye'de eser siyaseti yapan tek bir parti var ama en başta tabii vatandaşını düşünen, onun derdiyle dertlenen, ona hizmet götürmeye çalışan başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "16 yılda AK Parti çok büyük eserler koydu. Türkiye'de eser siyaseti yapan tek bir parti var ama en başta tabii vatandaşını düşünen, onun derdiyle dertlenen, ona hizmet götürmeye çalışan başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var." dedi.

Pakdemirli, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018 seçimlerinde vatandaştan vize aldıklarını söyledi.

Bu vizenin, 5 yıl boyunca ülkeyi AK Parti'nin yönetmesi olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde yeni bir seçim var, yerel seçimler ama yerel seçimlerdeki başarı veya başarısızlık genel seçimlerle ilgili istek ve talebi tetikleyecek durumda. Yani AK Parti sizin geçen seçimlerde vermiş olduğunuz oylardan daha az alacak olursa, muhalefet de gelecek başınızda boza pişirecek. Diyecek ki 'Hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim.' Bu millet seçimlerden bıktı, koalisyonlardan bıktı. Çok istikrarlı dediğimiz 16-17 yıllık dönemde bile 13 seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Referanduma gittik. Parti kapatma davası çıktı. Cumhurbaşkanını seçtirmemeye çalıştılar. MİT olayları oldu, 17-25 yargı darbesi oldu, darbe girişimi oldu. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman, Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de sürekli olarak birileri istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor ve Türkiye sürekli olarak buna maruz bırakılmak isteniyor. Bu anlamda sizler de her zaman demokrasinin, AK Parti'nin yanında oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum."

Pakdemirli, bu desteğin sürmesi gerektiğini anlattı.

Günde 18 saat çalıştıklarını ve bundan erinmediklerini dile getiren Pakdemirli, "Bu hafta bir gün bile Ankara'da olmayacağım, sahadayım. Bundan son derece de memnuniyet duyuyorum. 81 ilin 81'ini de tamamlamak üzereyim 8 ayda ama bir yandan da Ankara'da oturup sizlere hizmet edecek projeler yapmamız lazım. Yani kafamız dinç bir şekilde buranın projelerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Altıntaş'ta da bulunan TOKİ konutlarının AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını hatırlattı.

AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Her ile gidiyorum, her ilde de şöyle yaptığımız yatırımları alt alta koyuyorum, sayılamayacak kadar. Bazen yapmış olduğumuz yatırımları anlatırken, sayarken insanlar sıkılıyor kaçıyor. Bazen de yarıda kesiyorum. 'Daha sayayım mı?' diyorum. 'Say' demiyorlarsa 'Tamam.' diyorum, bu kadar yeter. 16 yılda AK Parti çok büyük eserler koydu. Türkiye'de eser siyaseti yapan tek bir parti var ama en başta tabii vatandaşını düşünen, onun derdiyle dertlenen, ona hizmet götürmeye çalışan başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var."

- "CHP Atatürk'ün kurduğu parti değil artık"

AK Parti'de herkese yer olduğunu vurgulayan Pakdemirli, kendisinin de parti kurulduğundan beri bu dava için çalıştığını aktardı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milletin egemenliğini şu anda adam gibi savunan bir AK Parti var. Onun dışında diğer bütün partiler, 'Biz nasıl olur da bir oyun yapıp bu iktidarı ele geçiririz?' Kimsenin derdi vatandaşa gidip, proje üretip, vatandaşın gönlünü alıp oyunu almak değil. Herkes asker üzerinden, vesayetin üzerinden 'Ben nasıl yaparım bu işi?' Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler, sözde milliyetçi bir parti, terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir partiyle yan yana, beraber. Yani terör örgütleriyle beraber iş yapıyorlar. CHP de aynısı. Ben eminim Altıntaş, CHP'ye prim vermeyecek. Bundan yüzde 100 eminim. CHP Atatürk'ün kurduğu parti değil artık, bunu unutalım. CHP bugün terör örgütleriyle iş birliği yapan bir proje partisi haline gelmiştir."

CHP'nin vatandaşının derdiyle dertlenen, vatandaşına hizmet etmeye çalışan bir parti olmadığını belirten Pakdemirli, "CHP bugün ne yazık ki terör örgütleriyle iş birliği yapan bir parti. Onun yanındaki adı İP olan parti de öyle. Yani ben diyorum ki CHP'nin ipiyle kuyuya inilmez." ifadesini kullandı.

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Kütahya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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