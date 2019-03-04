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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Nevşehir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Nevşehir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’yi burada AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve çok sayıda partili karşıladı. Bakan Pakdemirli burada ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’dan bilgiler alırken, daha sonra ise partililere hitap etti. Bakan Pakdemirli, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde terör örgütüne siyasi tünel kazanların oyunlarını bertaraf edeceklerini söyledi. Pakdemirli, “Nevşehir benim bildiğim bir kent. Nevşehir hem turizm kenti ama aynı zamanda bir tarım kenti. O yüzden biz Nevşehir’den elimizi ayağımızı çekmeyeceğiz. Bakanlığım öncesinde de Nevşehir’e sık sık geliyordum. Bundan sonra da bu işin devamını getireceğiz. Toplum hafızası unutmaya çok meyilli oluyor. Geçen hafta 28 Şubat’tı. Bizim 28 Şubatları unutmamamız lazım. Bizim mit olaylarını unutmamamız lazım, bizim gezi olaylarını, 17-25 yargı darbelerini unutmamamız lazım. Darbe girişimlerini unutmamamız lazım, ekonomik girişimleri unutmamamız lazım. AK Parti’nin de bugüne kadar başarılar yazdığı tarih yazdığı bir kentimizde bu başarıların üzerine başarılar katmamız gerektiğini ve bunun üzerine bir tarih yazmamız gereken bir dönemdeyiz. Bugün bir çok konuda eksikliklerimiz olabilir. Demokrasimiz genç eksikliklerimiz olabilir. Gelişim alanlarımız olabilir ama yarınlar için bu seçimimiz çok önemlidir. Yani sadece bir belediye başkan adayı seçmeyeceğiz. Terör örgütüne siyasi tünel kazanların da oyunlarını bertaraf edeceğiz. Tek tek kapı kapı dolaşacağız. Bize oy vermeyenlere zaten belli. Onları ziyaret edip bu iş Recep Tayyip Erdoğan’ın işi değil bu işi ülkemizin işidir diyeceğiz. Biz son bir defa özellikle 2023’e doğru 4 yıl seçimsiz bir ortam geçirmek maksadıyla bu işi yapmamız gerekiyor. Yoksa diyelim ki oylarımızdan yüzde bir dahi aşağı alsak muhalefet başlayacak seçime gidelim seçime gidelim diye. Türkiye’nin seçime ihtiyacı yok” diye konuştu.

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