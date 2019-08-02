Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”