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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 19:31 | Son Güncelleme

MUĞLA (İHA)

MUĞLA (İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

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