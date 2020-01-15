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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
POLİTİKA
HABERLERİ
|
15.01.2020 20:53 |
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti