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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye mektup var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 08:08 | Son Güncelleme

Sosyal Medyayı etkin kullanan bakanlardan biri olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilkokul öğrencisinin mektupla yazmış olduğu isteği geri çevirmedi.Ankara’nın Etimesgut İlçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç İlkokulu 3.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye mektup var

Sosyal Medyayı etkin kullanan bakanlardan biri olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilkokul öğrencisinin mektupla yazmış olduğu isteği geri çevirmedi.
Ankara’nın Etimesgut İlçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Fulya’nın yazdığı mektubu annesi Twitter’da paylaşarak Bakan Pakdemirli’ye ulaştırdı.
Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikmek istediklerini söyleyen Fulya ve arkadaşlarına Bakan Pakdemirli, Twitter’dan ’Tabi ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz" diyerek cevap verdi.
Bakan Pakdemirli’nin verdiği talimat sonrası Orman Genel Müdürü ve Milli Eğitim İlçe Müdürü eşliğinde fidanlar ilkokula ulaştırıldı. Okul bahçesinde 72 fidan dikilecek boş alan tespit edildi. Fidan dikim aşamasına görüntülü konuşma ile eşlik eden Bakan Pakdemirli’ye öğrenciler teşekkür etti.
2018 yılı Sonbaharında "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" kampanyası kapsamında okul bahçelerine 10 milyon fidan dikildiği söyleyen Bakan Pakdemirli, "Milli Mücadelemizin 100. yılına girdiğimiz 2019 yılında geçtiğimiz günlerde İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzumur ve Ankara’da 100 bin fidanı sizlerle toprakla buluşturduk" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye mektup var

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