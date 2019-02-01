IHAAW170043-GEN/01-02-2019
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya’daki hortum faciasında bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını, 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.
01.02.2019 17:00:43 TSI
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