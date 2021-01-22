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Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur

22.01.2021 02:53 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiası üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasakladı' haberleri üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında 'Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiası adı altında yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır. Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir."

Bakanlık, söz konusu talimatın 21.01.2021 tarihinde 'Konutta Ekmek Üretimi Talimatı' başlığı ile yayımlandığını belirterek, Bakanlığa ait İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurguladı. (DHA)

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