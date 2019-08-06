HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki yangın tamamen kontrol altına alındı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:54 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “5 Ağustos Pazartesi günü saat 08.38’de Bursa’nın Orhaneli ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “5 Ağustos Pazartesi günü saat 08.38’de Bursa’nın Orhaneli ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine yangından 10 dakika gibi kısa bir süre sonra (08.48) ilk müdahale yapıldı. Yangın yerine Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik’ten destek ekipler sevk edilirken, 1 idari helikopter, 11 söndürme helikopteri, 85 arazöz, 11 dozer ve 400’den fazla personel ile yangına müdahale edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, 06 Ağustos Salı Günü saat 08.00 itibari ile yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi.

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Antalya’da Jennifer Lopez heyecanıAntalya’da Jennifer Lopez heyecanı
Evrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısıEvrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.