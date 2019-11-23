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Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Geleceğe Nefes’ olmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim seferberliği ile vatandaşlarla ele ele kırılan rekor ve 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesi sonrası bir adım daha atılıyor.Bugünün fidanı olan çocuklarımızı yetiştiren ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenler için gelecegenefes.com internet adresinde bir etkinlik başlatıldı.

11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim seferberliği ile vatandaşlarla ele ele kırılan rekor ve 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesi sonrası bir adım daha atılıyor.
Bugünün fidanı olan çocuklarımızı yetiştiren ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenler için gelecegenefes.com internet adresinde bir etkinlik başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri adına fidan sahiplenerek ya da bağışta bulunarak Geleceğe Nefes olabilecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, ‘‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, bizleri birer fidan gibi yetiştiren, geliştiren öğretmenlerimiz adına da ’Geleceğe Nefes’ olalım. 24 Kasım’da tüm halkımızı, gelecegenefes.com sitemiz üzerinden öğretmenleri adına fidan sahiplenmeye ya da bağışlamaya davet ediyorum’’ dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 24 Kasım’da ayrıca, son Başbakan ve eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte İzmir’de öğretmenler için fidan dikip, Öğretmenler Günü Kutlama programında öğretmenlerle bir araya gelecek.

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