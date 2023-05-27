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Tarım ve Orman Bakanlığı iddiaları yalanladı! Özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni...

27.05.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı izni verileceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı iddiaları yalanladı! Özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımızca özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceğine dair çalışma yapıldığı şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımıza göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevi sadece Et ve Süt Kurumu'na verilmiştir. Üretici maliyetleri ve tüketici memnuniyeti temelinde gerek görülen hallerde regülasyon faaliyeti Et ve Süt Kurumu tarafından sürdürülecek olup, özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı için izin verilmesi söz konusu değildir" denildi. (DHA)

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Tarım ve Orman Bakanlığı

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