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  4. Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK iş birliği için imzalar atılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK iş birliği için imzalar atılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza töreni, yarın Bakan Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleşecek.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Protokol çerçevesinde; üniversitelerin bulunduğu bölgelerde her türlü alt yapı imkanlarını ekonomik bir şekilde ortak kullanarak; tarımsal üretimde artış, bölge kalkınması ve çiftçi refahı hususlarında kısa zamanda anlamlı ilerlemeler kaydedilmesi, Bakanlık bünyesinde akademik unvana sahip personelin üniversitede eğitim gören öğrencilere faydalı olabilmesi, üniversitelerin bulundukları illerde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak tarım master planları hazırlaması ve ortak projelerin iş birliği halinde yürütülmesi, üniversite öğrencilerinin mesleki tecrübelerinin artırılması amacıyla, Bakanlığımız araştırma merkezleri ve enstitülerine daha fazla stajyer alınması, Zorunlu Uygulamalı İş Yeri Eğitimi ile de staj sürelerinin uzatılması hususlarında iş birliği ile hareket edilmesi, ’Coğrafi İşaretli Ürünler’ hakkında farkındalık oluşturacak ortak etkinlikler düzenlenmesi ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ’Uzman Havuzu’ ile eğitim ve yayım hizmetlerinde iş birliği yapılması, ’Tarım ve Gıdada Farkındalığın Artması’, ’Tarımda Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Artması’, ’Bilgi ve Teknolojinin Kullanımı’ hususlarında eğitim ve yayım hizmetlerinin etkin ve etkili yürütülmesi hedeflenmektedir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza töreni, yarın Bakan Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleşecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Protokol çerçevesinde; üniversitelerin bulunduğu bölgelerde her türlü alt yapı imkanlarını ekonomik bir şekilde ortak kullanarak; tarımsal üretimde artış, bölge kalkınması ve çiftçi refahı hususlarında kısa zamanda anlamlı ilerlemeler kaydedilmesi, Bakanlık bünyesinde akademik unvana sahip personelin üniversitede eğitim gören öğrencilere faydalı olabilmesi, üniversitelerin bulundukları illerde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak tarım master planları hazırlaması ve ortak projelerin iş birliği halinde yürütülmesi, üniversite öğrencilerinin mesleki tecrübelerinin artırılması amacıyla, Bakanlığımız araştırma merkezleri ve enstitülerine daha fazla stajyer alınması, Zorunlu Uygulamalı İş Yeri Eğitimi ile de staj sürelerinin uzatılması hususlarında iş birliği ile hareket edilmesi, ’Coğrafi İşaretli Ürünler’ hakkında farkındalık oluşturacak ortak etkinlikler düzenlenmesi ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ’Uzman Havuzu’ ile eğitim ve yayım hizmetlerinde iş birliği yapılması, ’Tarım ve Gıdada Farkındalığın Artması’, ’Tarımda Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Artması’, ’Bilgi ve Teknolojinin Kullanımı’ hususlarında eğitim ve yayım hizmetlerinin etkin ve etkili yürütülmesi hedeflenmektedir" denildi.

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