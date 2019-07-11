Tarım ve Orman Bakanlığı: “İlk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alan yangından etkilenmiştir”

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla’daki orman yangınına ilişkin, “Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alan yangından etkilenmiştir” açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 02.10 itibari ile Muğla Dalaman’da çıkan orman yangınına ilişkin son bilgilendirmeyi paylaştı.

Açıklamada, “Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün (10 Temmuz) saat 15.10’da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla valiliği, İl Jandarma ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir” denildi.

520 personelle müdahale

Saat belirtilerek yapılan bilgilendirme açıklamasında, şu ifadeler de yer aldı:

“Saat 15:23’te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 km’nin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 105 Arazöz, 18 Dozer ve iş makinası sevk edilmiş olup; 520 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir.”

Havadan müdahale sabah devam edecek

Açıklama, şöyle devam etti:

“Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılırken, havanın kararması nedeni ile sadece karadan müdahale devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile beraber yeniden havadan müdahale de devam edecektir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alan yangından etkilenmiştir.”

