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  4. Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor

ANKARA HABERLERİ  | 30.11.2020 22:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor


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