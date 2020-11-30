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Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor
ANKARA
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30.11.2020 22:37 |
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Tarım ve Orman Bakanlığı: (Katar ile imzalanan mutabakat zaptı) İki ülkenin birbirinden su temini, nakli, suyun paylaşılması gibi hususları içermiyor