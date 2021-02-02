Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazının tamamı ve İstanbul ili Sarıyer İlçesinin Kumköy Aslan Burnu’nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avcılığına 28 Ocak – 7 Şubat 2021 tarihleri arasında kısıtlama getirilmişti.

Ancak bu kısıtlama süreleri içerisinde yapılan yeni değerlendirmelerde; İstanbul ve Kocaeli illeri sınırları içerisinde kalan karasularımızda, avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu, diğer illerimizde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de düşük olduğu tespit edilmiştir.