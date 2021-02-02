HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisindeki alanın hamsi avcılığına açıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazının tamamı ve İstanbul ili Sarıyer İlçesinin Kumköy Aslan Burnu’nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avcılığına 28 Ocak – 7 Şubat 2021 tarihleri arasında kısıtlama getirilmişti.

Ancak bu kısıtlama süreleri içerisinde yapılan yeni değerlendirmelerde; İstanbul ve Kocaeli illeri sınırları içerisinde kalan karasularımızda, avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu, diğer illerimizde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de düşük olduğu tespit edilmiştir.

Bu tespitler neticesinde;

İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açılmıştır.

Bakanlığımızca denizlerimizde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimler her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütülecek, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Parçalanmış ceset bir ili dehşete düşürmüştü! Flaş detaylarParçalanmış ceset bir ili dehşete düşürmüştü! Flaş detaylar
TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa Ahmetli'de ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Sakarya'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü: Katil eşi ve sevgilisi çıktı

Parçalanmış ceset bir ili dehşete düşürmüştü! Flaş detaylar

Kadıköy Kaymakamlığı duyurdu: 7 gün süreyle yasaklandı

Kadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandı

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Son dakika... Eski korgeneral Metin İyidil'e hapis cezası

Eski korgeneral Metin İyidil'e hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.