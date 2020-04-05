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Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı hayvan bakım evlerindeki hayvanlar için düğmeye bastı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik vatandaş odaklı tedbirler hayata geçirilirken bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü de sokak hayvanları için harekete geçti.

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi ve aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz bir şekilde sağlanacak.

Bütün şehirlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olunarak hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlayacak.

Ayrıca İl Şube Müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın talep etmesi halinde, hayvanlarının bakımı için yardım edecek.

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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı

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