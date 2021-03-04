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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

04.03.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeleri olarak 7 farklı kadroda, aylık 14 bin TL maaş olanağı ile personel alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın personel alımı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladığı personel alımlarına ait ilanında, adayların Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavı geçen adaylar, başarı sıralarına göre değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı’na 10 kişilik sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır. Peki başvuru şartları neler? Hangi alanlarda istihdam sağlanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım kadroları neler?

-1 Kıdemli Sistem Uzmanı
-1 Sistem Uzmanı
-1 Veritabanı Uzmanı
-3 Ağ ve Güvenlik Uzmanı
-2 Yazılım Uzmanı (.Net)
-1 Yazılım Uzmanı (Open Source)
-Mobil Yazılım Uzmanı

Başvuru tarihi ve detayları

Kamuda çalışmak isteyen adaylar için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı ilanı verildi. Başvurular 8 Mart 2021 itibariyle başlayıp, 14 Mart 2021’e kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresinden yapabilecek. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecek.

İlana başvurmak isteyen adaylar için ise başvuru şartları şu şekilde;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  • Fakültelerin, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamak ya da bunlara denkliği bulunan yurt dışı okullarından mezun olmak,

-(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

-Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

-Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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