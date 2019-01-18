HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar barajları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, yağış ortalamasının artmasıyla birlikte Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen seneye oranla yüzde 9,4 oranında su artışı yaşandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, yağış ortalamasının artmasıyla birlikte Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen seneye oranla yüzde 9,4 oranında su artışı yaşandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin mevsim normalleri üzerinde yağış aldığı, barajların da bu yağışlardan nasibini aldığı bildirildi. 1 Ekim 2018-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 41,9 artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamada "2018 yılına göre de yüzde 67,1 oranında artma meydana geldi. Geçen yıl Ocak ayında içme suyu maksatlı barajların doluluk oranı yüzde 67.5 olan İstanbul'un bu yıl Ocak ayındaki doluluk oranı yüzde 91'e yükseldi. Aynı şekilde yoğun bir yağış alan Ankara'nın mevcut barajlarında geçen yıla oranla 33.3 milyon metreküp su artışı meydana geldi" denildi.
'BARAJLARDA YÜZDE 9,4 ORANINDA SU ARTIŞI YAŞANDI'
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen seneye oranla yüzde 9,4 oranında su artışı yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
"Geçen yıl Ocak ayında İstanbul'daki içme suyu barajlarında 591,8 milyon metreküp su bulunurken, bu sene Ocak ayında bu rakam 797,9 milyon metreküpe ulaştı. Yine aynı tarih itibarıyla İzmir'e içme suyu temin eden barajlarımızda yüzde 128,8 milyon metreküp su bulunurken bu yıl bu rakam 141,4 milyon metreküpe yükseldi. Bu yılki yağışlar ülkemizde bulunan enerji ve sulama maksatlı barajların da doluluk seviyelerini yükseltti. 17 Ocak 2018'de doluluk oranı 32,3 olan sulama maksatlı barajlarda bu seviye 43,6'ya, enerji maksatlı barajlarda da 35.5'ten 43.2'ye yükseldi. Günümüz itibarıyla ülke genelinde 95 adet içme suyu, 242 adet sulama ve 122 adet enerji maksatlı olmak üzere işletmede olan 348 barajda 124,6 milyar metreküp su bulunuyor."

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldıKırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalıTBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.