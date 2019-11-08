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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ahde vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alan ilan ederek yönetiminden mesul olduğu tarihi mekanlara yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.DKMP Genel Müdürlüğü 2009 yılında ilan edilen Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’na ismini veren ve fedakar Türk Kadını’nın destanlaşan ismi olan Nene Hatun’un mezarını yeniledi.Tarihte 93 Harbi olarak anılan 1887-88 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında tarihe adını yazdıran ve o sırada henüz 20 yaşlarında olan Nene Hatun, Rusların Erzurum’da Aziziye Tabyası’nı ele geçirmesi üzerine, küçük yaştaki oğlunu ve üç aylık bebeğini geride bırakıp, şehit olan ağabeyinin silahını almış ve “Bebem anasız büyür de, vatansız büyüyemez.” diyerek cepheye koşmuş ve vatan savunmasında bulunmuştur.DKMP Erzurum 13.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alan ilan ederek yönetiminden mesul olduğu tarihi mekanlara yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.
DKMP Genel Müdürlüğü 2009 yılında ilan edilen Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’na ismini veren ve fedakar Türk Kadını’nın destanlaşan ismi olan Nene Hatun’un mezarını yeniledi.
Tarihte 93 Harbi olarak anılan 1887-88 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında tarihe adını yazdıran ve o sırada henüz 20 yaşlarında olan Nene Hatun, Rusların Erzurum’da Aziziye Tabyası’nı ele geçirmesi üzerine, küçük yaştaki oğlunu ve üç aylık bebeğini geride bırakıp, şehit olan ağabeyinin silahını almış ve “Bebem anasız büyür de, vatansız büyüyemez.” diyerek cepheye koşmuş ve vatan savunmasında bulunmuştur.
DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü 93 Harbinde kahramanlık göstererek Erzurum Müdafaası’nın sembolü Nene Hatun’a olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek için yapmış olduğu “Nene Hatun Anıt Mezar Projesi’ni tamamladı. Böylece her yıl 9 Kasım’da düzenlenen Ecdad’a Saygı Yürüyüşü’ne katılan vatandaşlar anıt mezarı ihya edilen haliyle ziyaret edebilecek.
Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’nda Nene Hatun’un mezarının yanı sıra; Aziziye I, Aziziye II, Aziziye III ve Mecidiye Tabyaları da ziyaretçileri şanlı tarihimizle buluşturuyor.

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