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Tarım ve Orman Bakanlığından ‘balık ölümleri’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 00:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Ayvalı Baraj Gölünde balık ölümleri yaşandığına dair haberler üzerine, “Yapılan incelemelerde bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Ayvalı Baraj Gölünde balık ölümleri yaşandığına dair haberler üzerine, “Yapılan incelemelerde bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edilmiştir. Bölgeden ve barajı besleyen akarsulardan ilgili laboratuvarlara gönderilmek üzere balık ve su numuneleri alınmıştır” açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Ayvalı Baraj Gölünde balık ölümleri yaşandığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “Erzurum Olur İlçesi Çataksu Mahallesi Ayvalı barajı Çatgir Mevkiinde yaklaşık 5 km kıyı şeridi boyunca balık ölümleri olduğuna dair ihbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı hemen harekete geçerek, bölgeye İlçe Kaymakamı başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte intikal ettirilmiştir. Köylülerin, kimyasal atık nedeniyle ölümlerin yaşandığı yönündeki iddiaları üzerine inceleme yapan ekipler, ilk etapta, bölgede bulunan köylerdeki hayvancılık işletmelerinin gübre atıklarına yönelik incelemeler yapıp, işletme atıklarına yönelik bir kirlenmenin olmadığını tespit etmiştir” denildi.
Açıklamada, “Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde su ph seviyesinin 8.5 (normalin üzerinde) ve sıcaklığının 25 civarında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edilmiştir. Bölgeden ve barajı besleyen akarsulardan ilgili laboratuvarlara gönderilmek üzere balık ve su numuneleri alınmıştır” ifadeleri de yer aldı.
Bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemlerinin devam ettiğinin de belirtildiği açıklamada, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin de kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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