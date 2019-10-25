Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'NDAN yapılan açıklamada, İBB'nin kurumsal tanıtımlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında "İmara değil, halka açıyoruz" şeklinde paylaşılan haberlerin halkı yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğünce, ülkenin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul'da 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 mesire yerinin tescil edilerek halkın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, kentte 11 şehir ormanının hizmete alındığı, biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki büyük şehir ormanının da planlanarak tescil edildiği bilgisi verildi.

10 YIL KİRAYA VERİLDİ



Açıklamada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İBB Başkanlığı arasında 2012'de imzalanan sözleşme gereği Kemerburgaz Kent Ormanı'nın 10 yıl kiraya verildiği, bu kapsamda belediyenin kent ormanını 3 etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Birinci etapta yapılması planlanan donatıların geçen yıl tamamlandığı, ikinci ve üçüncü etaplardaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu alanın "devlet ormanı" olduğu, bu nedenle Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkilerinin bulunmadığı bildirildi.