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Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kemerburgaz Kent Ormanı'na ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara tepki gösterilerek, "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımlarının halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'NDAN yapılan açıklamada, İBB'nin kurumsal tanıtımlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında "İmara değil, halka açıyoruz" şeklinde paylaşılan haberlerin halkı yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğünce, ülkenin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul'da 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 mesire yerinin tescil edilerek halkın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, kentte 11 şehir ormanının hizmete alındığı, biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki büyük şehir ormanının da planlanarak tescil edildiği bilgisi verildi.

10 YIL KİRAYA VERİLDİ

Açıklamada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İBB Başkanlığı arasında 2012'de imzalanan sözleşme gereği Kemerburgaz Kent Ormanı'nın 10 yıl kiraya verildiği, bu kapsamda belediyenin kent ormanını 3 etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Birinci etapta yapılması planlanan donatıların geçen yıl tamamlandığı, ikinci ve üçüncü etaplardaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu alanın "devlet ormanı" olduğu, bu nedenle Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkilerinin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde ifade edilen alan, halihazırda 2012'den bugüne vatandaşlarımızın hizmetinde olup, imara açılmayacağı yapılan kiralama sözleşmesinde de açıkça belirtilmiştir. Nitekim kira sözleşmesinin 5'inci maddesinde 'Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz.' ibaresi açıkça yer almakta. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır."

İŞTE İBB'NİN O PAYLAŞIMI!

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' Kemerburgaz Kent Ormanı Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı

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