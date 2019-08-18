Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınları açıklamasına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yağışla ilgili gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, "17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili basına yapmış olduğu açıklamada; 'Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı' diyerek, 'AKOM'dan bilgileri kontrol ettirdim bize Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul'da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti' ifadelerine yer vermiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren yayımladığımız hava raporlarımızda; 'Yurdumuzun kuzey ve kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışlı sistem' tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, basın-yayın organlarımız ile paylaşılmıştır."