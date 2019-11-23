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Tarım ve Orman Bakanlığından Meclis’te "sahte bal" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, TBMM kantininde "sahte bal" satıldığı iddiaları ile ilgili," İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada, İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş’un iddia ederek gündeme taşıdığı ’Türkiye Büyük Millet Meclisi kantininde, taklit, tağşiş vb.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TBMM kantininde "sahte bal" satıldığı iddiaları ile ilgili," İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada, İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş’un iddia ederek gündeme taşıdığı ’Türkiye Büyük Millet Meclisi kantininde, taklit, tağşiş vb. sebeplerle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satışı yasaklanan ve ifşa edilen ürünlerin satıldığı’nı öne sürmesi nedeniyle açıklama yapılmasına gerekli görüldüğü vurgulandı.
Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine Bakanlık gıda kontrol görevlilerince 22 Kasım 2019 tarihinde ilgili işletmeye gidilerek inceleme ve denetimler yapıldığına dikkat çekilerek, "İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır. Ayrıca söz konusu firmanın iş yerinde bulunan ürünlerinin etiket bilgilerinde ve muhafaza koşullarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Ancak yine de işletmede satışa sunulan farklı parti numaralarına ait ürünlerden numuneler alındığı, analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildiği vurgulanarak, "Bakanlığımız tarafından yapılan kamuoyu duyuruları firmaların ürettikleri ürünün sadece ilgili partisini kapsamaktadır. Dolayısıyla aynı firmanın diğer ürün ve parti numaralarını kapsamamaktadır. Denetimlerle taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmalara 5996 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası ve diğer idari yaptırımlar uygulanmakta olup, firmalar 5996 sayılı Kanun gereği olumsuzluğa konu ürünleri piyasadan toplatmakla yükümlüdür. Bakanlığımız gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen ve kamuoyu duyurularına (ifşa edilen) konu firmalar ile ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Diğer yandan her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da ifşa edilen ürünlerin piyasada satışına dair ihbarlarını ALO 174 Gıda Hattına yapmaları büyük önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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