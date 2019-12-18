HABER

Tarım ve Orman Bakanlığından 'Rusya'dan şeker ithalatı' açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Ülkemiz, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmamaktadır. Şeker ithalatı, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanılmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanlığından, Türkiye'de yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığı, şeker ithalatının, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanıldığı bildirildi.

Bakanlık, tarafından, "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'de yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığı belirtilerek, "Şeker ithalatı, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanılmaktadır. 2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İthal edilen 1 ton şekerin 22,5 kat değer kazanarak şekerli mamul bünyesinde ihraç edildiğin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizde 2018-2019 pazarlama yılında pancar şekeri tüketimi, rekor kırarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmıştır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilen şekerin tamamı da yurt içinde üretilmektedir."

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltıİslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı
2 günde 2 evlat acısı: Oğlunun cenazesinden dönerken patlamada diğer oğlu öldü2 günde 2 evlat acısı: Oğlunun cenazesinden dönerken patlamada diğer oğlu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Rusya'dan şeker ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Bu acının tarifi yok! İki kardeş bir gün arayla feci şekilde hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.