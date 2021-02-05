Tarım ve Orman Bakanlığı:"Tiktok ve Twitter gibi sosyal medyada yer alan fırın ile ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda videonun çekildiği fırın işletmesi Kırklarsırtı Mah. Tarsus adresinde tespit edilmiş olup, ilgili İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5 Şubat 2021 tarihinde ilgili işletmeye kontrol ve denetime gidilmiştir.. Yapılan kontrol ve denetim sonucunda; işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15 bin 203 TL, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 18 bin 383 TL idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

