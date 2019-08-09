HABER

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: “Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını alabilirler”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Havza’da küçükbaş hayvanlarda görülen veba olaylarının üzerine açıklama yaparak, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlarını kesebileceklerini ifade etti.Samsun’un Havza ilçesinde, “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında 7 kırsal mahallede dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarının vebalı çıktığı bildirilmişti.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Havza’da küçükbaş hayvanlarda görülen veba olaylarının üzerine açıklama yaparak, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlarını kesebileceklerini ifade etti.
Samsun’un Havza ilçesinde, “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında 7 kırsal mahallede dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarının vebalı çıktığı bildirilmişti. “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında 29 Temmuz’da Havza’da 7 kırsal mahallede 11 çiftçiye 344 koyun ve keçi dağıtılmıştı. Dağıtıldıktan kısa bir süre sonra hastalanan hayvanlarda vebaya rastlanmıştı.
Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İlimizde vatandaşlarımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değildir. Samsun Havza ilçemizde bazı yetiştiricilerimizin küçükbaş hayvanlarında hastalık görüldüğü bildirimi alınarak, veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiş, hastalığın teşhisi için Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne numune gönderilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında işletme sahipleri bilgilendirilmiş olup, idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede tedbir amacıyla il müdürlüğü olarak öncelikle bu işletmelerimiz koruma ve gözetim bölgesinde bulunan sağlıklı küçükbaş hayvanların tamamı aşılanmıştır. Ayrıca ilçe genelinde yapılan kontrollerde diğer işletmelerimizde hastalığa rastlanılmamış olup, bu işletmelerde tedbir amaçlı sağlık taraması yapılmıştır. Söz konusu hastalık, hayvanlardan insanlara bulaşan değildir. Büyükbaş hayvanların kordon ve izolasyon bölgesinde ve bu bölge içinde bulunan canlı hayvan satış pazarına girmesi ile ilgili olarak herhangi bir engel yoktur. Küçükbaş hayvanlar için ise yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile oluşacak hayvan hareketlerine azami dikkat gösterilerek saha çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda gerek yetiştiricilerimizin, gerekse kurban kesecek vatandaşlarımızın süreçten rahatsız olmaması için Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen ‘Geçici Kurban Satış ve Kesim Yerlerine’ küçükbaş hayvanların resmi veteriner hekim kontrolü ile girişinin ve kesiminin sağlanması yönünde gerekli tedbirler alınmıştır. İlimiz genelinde kurban satış noktalarında sıkı denetimlerimiz devam etmekte olup, vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını temin edebilirler. Ayrıca hayvanları ölen yetiştiricilere yeni hayvan temini yapılacaktır.”

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Bugün yola çıkacaklar dikkat!Bugün yola çıkacaklar dikkat!
Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı

İki kişi ölmüştü... Minibüs saatler sonra kaldırıldı

Son depremler! Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

Yangında can pazarı! Söndürmek isterken alevlerin ortasına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.