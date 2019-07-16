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Tarım ve Orman Şurası, 15 yıl sonra yeniden gerçekleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın 15 yıl aradan sonra Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın 15 yıl aradan sonra Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlığın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan ve Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, 3'üncü Tarım ve Orman Şûrası 15 yıl aradan sonra Ekim ayında gerçekleştirilecek. Şuranın tanıtım toplantısı yarın Orman Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. 'SONUÇ BİLDİRGESİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK'
Açıklamada, 2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek Şûra'ya kadar geçecek sürede 21 adet çalışma grubunda toplam 882 kişinin görev alacağı belirtilerek şöyle denildi:
"Tanıtım toplantısına 81 ilin İl Tarım ve Orman Müdürleri ile birlikte yine 81 ilden 162 üreticimiz de katılım sağlayacak. Sektör istişare platformu olarak Türkiye’nin en büyüğü olacak olan Şûra kapsamında ayrıca, oluşturulan web sitesindeki 'Görüşünü Bildir Platformu' ile önerisi ve katkısı olan tüm vatandaşlarımızın fikirlerine ulaşmak hedeflenmektedir. Ekim ayında gerçekleştirilecek ve tarıma dair 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan Şûra sonucunda, alınacak kararlar ve oluşturulacak olan sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de yapılacak özel programla kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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