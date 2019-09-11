Tarım ve Orman Şurası için 10 bine yakın görüş iletildi

Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformuna, 9 bin 324 kişinin görüş ve önerilerini ilettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 yılın ardından ekim ayında yapılacak 3'üncü Tarım ve Orman Şurası için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Şura çerçevesinde oluşturulan ve bin 611 katılımcıdan oluşan 21 çalışma grubunun, tarım ve ormanın 25 yılına yön verecek raporları hazırlama aşamasında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, ekim ayında yapılması planlanan organizasyon sürecinde, bakanlık internet sayfasında yer alan "Görüşünü Bildir" platformuna Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1,6 milyon çiftçiyle sektörün tüm paydaşlarından öneriler geldiği kaydedildi.

Açıklamada, gelen önerilerin çalışma gruplarında değerlendirmeye alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka'dan görüşlerini ileten, hatta şuraya katılmak istediğini dile getiren Muhammed Güzel de fikirlerini paylaşan vatandaşlarımızdan biri. Danimarka'da yaşayan ancak Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı planladığını belirten Güzel, şura toplantısına katılmak istediğini dile getirdi ve önerilerini de sundu. Şura sürecini ve talepleri yakından takip eden Bakanımız Bekir Pakdemirli de Muhammed Güzel adlı vatandaşımızı şura için Ankara'ya davet edecek."