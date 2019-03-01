HABER

"Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İşlenmiş gıda ürünleri konusunda alacağımız mesafe var. İzmir bunun için önemli bir yer" - Bakan Pakdemirli, İzmir programı kapsamında ziyaret ettiği sanatçı İbrahim Tatlıses ile seçim konusunda sohbet etti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, işlenmiş gıda ürünleri sektöründeki gelişim konusunda İzmir'in önemli bir yer olduğunu belirterek, "Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız." dedi.

Pakdemirli, İzmir Ticaret Odasının (İZTO) Karabağlar Yeşillik Caddesi'ndeki hizmet ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticaret yapanların oda hizmetlerine artık daha çabuk ulaşacağını, ihracat yaptığı 1990'lı yıllarda kendisinin de İZTO hizmetlerinden ve bölgenin bereketinden faydalandığını kaydetti.

- Amaç vatandaşa hızlı hizmet götürmek

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. olduğunu hatırlatan Pakdemirli, ekonomiden tarıma ülkede büyük gelişimin yaşandığını aktardı.

Pakdemirli, amaçlarının vatandaşa daha hızlı hizmet götürmek olduğunu vurgulayarak, "İşlenmiş gıda ürünleri konusunda alacağımız mesafe var. İzmir bunun için önemli bir yer. Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız." diye konuştu.

Bakanlık görevine başladığında organize sera bölgesiyle ilgili çalışmaları tamamladığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Memlekete, İzmir'e nasıl aşkla hizmet ederiz bunu konuşmamız lazım. Bakanlık görevinden sonra yine İzmir'e döneceğim. Evlatlarım burada iş sahibi olacak mı o endişeleri taşıyorum. İzmir'i sadece emeklilerin yaşadığı, emekli cenneti değil hepimizin yaşadığı bir yer haline getirmemiz gerekiyor."

Pakdemirli, orman ürünlerini değerlendirme konusunda Karabağlar ilçesinin de önemli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'da binalarda bile kullanılan ve yangınlara bile daha dayanıklı olan ahşabın daha iyi değerlendirilebileceğini dile getirdi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelmeden ilçelerde kolay hizmet için ofis sözü verdiklerini hatırlatarak, "Odamız tarafından düzenlenen tüm belgeler Karabağlar Hizmet Ofisi'nden de alınabilecek. Kentin diğer bölgelerinde de hizmet ofisi açma çalışmasını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı bazı mahalleleri ziyaretinin ardından Üçyol çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Pakdemirli, esnaf buluşmasına, bölgede kebapçı salonu bulunan sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaretiyle başladı.

Ünlü sanatçıya sağlık durumunu, işlerinin nasıl gittiğini soran Pakdemirli, yerel seçimlerde destek istedi.

Kendisinin de artık İzmirli olduğunu, yatırımını İzmir'e yaptığını ifade eden Tatlıses, "AK Parti olarak İzmir'i almamız şart." dedi.

Pakdemirli, daha sonra sokaktaki tezgahında midye satan vatandaşla sohbet etti, çevredekilere midye dağıttı.

Dükkanlarındaki esnafla el sıkışan Pakdemirli, bir satıcının tezgahındaki badem ezmelerini satın alarak sokaktan geçenlere ikram etti.

Pakdemir'e ziyareti sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da eşlik etti.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (3)Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (3)
Bakan Dönmez’den köylere biyogaz müjdesiBakan Dönmez’den köylere biyogaz müjdesi
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli İZTO Karabağlar Hizmet Ofisi tarım ve orman bakanı

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.