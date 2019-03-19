- "Tarımda başarılı bir noktadayız"

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bugünlerde gerek Bakanlığımız gerek ülkemiz tarımı üzerinde farklı bir tablo çizilmek istense de şu an başarılı bir noktadayız. Bu durum bize tarım arazilerini verimli bir şekilde kullandığımızı göstermekte." dedi.

Aksu, bir dizi açılış ve toplantı için geldiği Osmaniye'de ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından merkeze bağlı Dereli köyünde düzenlenen "Gelir Getirici Fidan Dikim Töreni"ne katılan Aksu, Bakanlık olarak ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Aksu, "İnşallah 2023'e kadar hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'Fidanlarımız fidanlarla büyüyor' projesini başlatmıştık. Öğrencilerimizle birlikte 10 milyon fidan dikmiştik. Erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz. 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan toprak kaybımız bugün 154 milyon tona kadar gerilmiştir. Biz inşallah 2023 itibariyle bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.