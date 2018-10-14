Tarımda gelin-kayınvalide dayanışması

Aynı evde huzur içinde yaşayan ve dayanışma sayesinde kendi çiftliklerinin başına geçen gelin-kayınvalide, sabah erken saatlerde başladıkları işlerini gün boyunca sırt sırta vererek yapıyor. Çevrelerine de örnek olan Huri ve Rabi Aşan, aynı zamanda evdeki günlük işlerde de yardımlaşıyor.

- "İşimizi çok seviyoruz"

Güzel sesiyle de dikkati çeken ve tarlada çalışırken türkü söylemeyi ihmal etmeyen Huri Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır çiftçilik yaptığını ve sulama imkanları olmadığı için kuru tarımla arpa, mercimek gibi ürünler yetiştirdiklerini söyledi.

Küçüklüğünden itibaren bu işin içinde olmasına rağmen istedikleri verimi alamadıklarını ancak bilinçlendikten sonra işlerinin yoluna girdiğini anlatan Aşan, şunları kaydetti:

"Doğdum doğalı bu işin içindeyim. Su olmadığı için önceden bir yıl tarlayı eker bir yıl nadasa bırakırdık ama su geldikten sonra her yıl pamuk ekmeye başladık. İkinci ürün olarak da mısır ekiyoruz. Bu sayede gelirimiz arttı. İki çocuğum var, ikisi de çiftçi oldu. Allah razı olsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle ipek böceği işine de girdik, gelinim ise Genç Çiftçi Projesi kapsamında tavuk aldı. Gelinimle birlikte hem tarlayla hem ipek böceğiyle hem de tavuklarla ilgileniyoruz. Kendi işimizle uğraşıyoruz, ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz, mutluyuz. Gelinimi çok seviyorum, aynı evde yaşıyoruz. Ben onu gelinim olarak değil, kızım olarak görüyorum. O da beni annesi olarak seviyor, çok şükür. Gelinim de ben de işimizi çok seviyoruz ve en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz."