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"Tarımda gelir garantili modeli hayata geçirmek istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç: - "Havza bazlı üretim modeliyle birlikte sözleşmeli tarım ve gelir garantili modeli de hayata geçirmek istiyoruz. Bu sistemle ekonomik dalgalanmalar, iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı mağdur olan üreticilerin zararlarını devlet karşılayacak" - Ankara Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: - "Kooperatiflerle birlikte hal komisyonculuğu sisteminin de yaşatılmasından yanayız" - Polatlı Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Yavuz Eker: - "Et ve Süt Kurumunun hayvanlarımızı almasını istiyoruz. Aksi takdirde hayvanlarımızı tüccarlara maliyetinin altında satmak zorunda kalıyoruz"

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Havza bazlı üretim modeliyle birlikte sözleşmeli tarım ve gelir garantili modeli de hayata geçirmek istiyoruz. Bu sistemle ekonomik dalgalanmalar, iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı mağdur olan üreticilerin zararlarını devlet karşılayacak." dedi.

Kılıç, Ankara Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve üyeleri ile Polatlı Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Yavuz Eker ve üyelerini Mecliste kabul ederek sorunlarını dinledi.

Tavşan, kış sezonundaki sebze ve meyve fiyatı artışlarını hatırlatarak, mevsime bağlı olarak fiyatların düştüğünü ancak girdi fiyatlarında artışın devam ettiğini söyledi.

Yüksel Tavşan, ürün planlanması ile üreticinin daha güçlü olacağını, aksi takdirde sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

Hal yasasının çıkmasını isteyen Tavşan, "Hallerin modernizasyona ihtiyacı var. Hal komisyonculuğu sisteminin devam etmesini istiyoruz. Üretici kooperatiflerinin de kurulmasına karşı değiliz. Kooperatiflerle birlikte hal komisyonculuğu sisteminin de yaşatılmasından yanayız." diye konuştu.

Yavuz Eker de besicilerin sorunlarına değinerek, maliyet artışları nedeniyle birçok besicinin zor durumda kaldığını dile getirdi. Eker, "Hayvanlarımızı satamıyoruz. Et ve Süt Kurumunun hayvanlarımızı almasını istiyoruz. Aksi takdirde hayvanlarımızı tüccarlara maliyetinin altında satmak zorunda kalıyoruz." dedi.

- "Her ürün mutlaka hale girmeli"

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, her ürünün mutlaka hale girmesi, hale girmeyen ürünün piyasaya sürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin havza bazlı üretim modelini hayata geçirmek istediğini belirten Kılıç, "Havza bazlı üretim modelinde hangi ürünün nerede ve ne kadar üretileceği önceden bilinecek. Ayrıca havza bazlı üretim modeliyle birlikte sözleşmeli tarım ve gelir garantili modeli de hayata geçirmek istiyoruz. Bu sistemle ekonomik dalgalanmalar, iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı mağdur olan üreticilerin zararlarını devlet karşılayacak. Hükümetimizin ve bakanlığımızın çalışmaları, hedefleri bu yöndedir. Bir bütün olarak piyasada arz, talep ve fiyat dengesi oluşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Kılıç, Et ve Süt Kurumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin tasarrufu ile besicilerin yükünü hafifletmek için devreye girdiğini, imkanlar ölçüsünde her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

Kılıç, zincir marketlerinin hem üretim hem de satışı elinde bulundurduğunu, bunun da piyasaya olumsuz etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

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