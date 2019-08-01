"Tarımda gelir garantili modeli hayata geçirmek istiyoruz"

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Havza bazlı üretim modeliyle birlikte sözleşmeli tarım ve gelir garantili modeli de hayata geçirmek istiyoruz. Bu sistemle ekonomik dalgalanmalar, iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı mağdur olan üreticilerin zararlarını devlet karşılayacak." dedi.

Kılıç, Ankara Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve üyeleri ile Polatlı Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Yavuz Eker ve üyelerini Mecliste kabul ederek sorunlarını dinledi.

Tavşan, kış sezonundaki sebze ve meyve fiyatı artışlarını hatırlatarak, mevsime bağlı olarak fiyatların düştüğünü ancak girdi fiyatlarında artışın devam ettiğini söyledi.

Yüksel Tavşan, ürün planlanması ile üreticinin daha güçlü olacağını, aksi takdirde sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

Hal yasasının çıkmasını isteyen Tavşan, "Hallerin modernizasyona ihtiyacı var. Hal komisyonculuğu sisteminin devam etmesini istiyoruz. Üretici kooperatiflerinin de kurulmasına karşı değiliz. Kooperatiflerle birlikte hal komisyonculuğu sisteminin de yaşatılmasından yanayız." diye konuştu.