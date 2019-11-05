Tarımda kayıplar eğitimle azalacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşlar arasında yer aldığı 2 yıl süren ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ projesi final konferansıyla sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hasat sonrası kayıplara eğitimle asgarîye indirileceğini söyledi.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Ticaret Borsası, İspanya Zaragoza Teknoloji Merkezi, Avusturya Viyana Üniversitesi ve Romanya Galati Üniversitesi ile birlikte sunulan, Avrupa Komisyonu’nca desteklenen ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ projesi sona erdi. Yaklaşık 2 yıl süren projenin final konferansı, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı toplantıda 2 yıl süren projede elde ettikleri verileri değerlendiren Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, proje kapsamında oluşturulan Uzaktan Eğitim Modülü ile 34 ülkeden 1200 kişiye eğitim verildiğini söyledi. Türkiye’de hasat sonrası kayıplara yüzde 30’ların üzerinde olduğunu dile getiren İstanbullu, bu kayıpların ancak Ar-Ge, inovasyon ve eğitim çalışmalarıyla azaltılabileceğinin altını çizdi.

Kayıpları azaltmak şart

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dünyanın büyük bir pazar olduğunu, Türkiye’nin 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefinin sadece daha fazla üretimle sağlanamayacağını, kaliteli üretim ve kayıpların azaltılmasının şart olduğunu söyledi. Bursa’nın birçok özelliğinin yanında aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’nın tarımsal gelirlerinin de artırılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de hasat sonrası kayıpların en aza indirilmesi gerekiyor. Çünkü bu kayıplarla birlikte bütün emekler heba oluyor. Artık babadan kalma yöntemlerle para kazanma devri bitti. Eğitimle. Daha kaliteli üreteceğiz ve kayıpları en aza indireceğiz” dedi.

Final Konferansına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ise hasat sonrası kayıpların yüzde 20’ler seviyesine inmesiyle bile dünyada açlık diye bir sorunun kalmayacağına değindi.

Proje paydaşlarından Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Türkiye’de hasat sonrası ortaya çıkan 26 milyon tonluk kaybın 125 milyar TL’ye denk geldiğini hatırlatarak, kayıplara önlemenin önemine işaret etti.

Toplantının sonunda projeye katılan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

